Aif.ru: Пугачева и Галкин тратят на замок в деревне Грязь 1,2 млн рублей в месяц

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) тратят на содержание замка в подмосковной деревне Грязь около 1,2 млн рублей в месяц. Об этом сообщила риелтор Алина Правоторина в беседе с aif.ru.

По словам риелтора, к ней неоднократно обращались посредники за продажей этого дома. Общая сумма содержания замка в месяц обходится в 1,2 млн рублей. В эту сумму входят налоги, коммуналка и зарплата сотрудникам.

Правоторина отметила, что траты на дом оказались бы намного больше, если бы он официально был зарегистрирован в кадастровом реестре. Сейчас объект не имеет официального адреса, а владельцы должны оплатить налог более чем в 180 млн рублей.

Собеседница издания добавила, что продать такое сооружение очень сложно. Оно находится в не самой удачной местности: участок представляет собой абсолютную равнину, окруженную дачными щитовыми постройками.

Правоторина предположиле, что если задние когда-нибудь перейдет государству, его можно было бы использовать как дом для престарелых или психоневрологический диспансер.

Ранее шоумен Стас Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.