Названа дата выхода проекта Кончаловского про Первую русскую революцию

Премьера киноромана «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского состоится 10 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы START.

Действие 16-серийной картины затронет период с 1905 по 1924 год. Проект расскажет о значимых событиях в истории России, включая Первую русскую революцию. В ролях Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев.

Евгений Ткачук сыграл Владимира Ленина. По словам артиста, важными сценами стали эпизоды из семейной и бытовой жизни революционера, которые раскрывают его внутренний мир.

«Сцены с апрельскими тезисами или на Финляндском вокзале, с одной стороны, технически были сложнее. Но это уже делали в кино все так или иначе. А вот к обратной стороне, к внутреннему миру Владимира Ильича как раз никто не прикасался. Ну как это — Ленин в кальсонах, Ленин плачет на груди Надежды Константиновны? О чем речь? Какой это вождь? В те годы, когда Ленина играл Щукин, невозможно было позволить показать Ленина в другом свете, только всегда на сильной позиции, ведь он вождь. Сейчас, спустя годы, мы имеем возможность заглянуть чуть глубже», — поделился артист.

Ранее Кончаловский признался, что его потрясла работа Ткачука над образом Ленина.