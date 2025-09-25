На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата выхода проекта Кончаловского про Первую русскую революцию

Кинороман «Хроники русской революции» выйдет 10 октября
Анастасия Ляшенко

Премьера киноромана «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского состоится 10 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы START.

Действие 16-серийной картины затронет период с 1905 по 1924 год. Проект расскажет о значимых событиях в истории России, включая Первую русскую революцию. В ролях Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев.

Евгений Ткачук сыграл Владимира Ленина. По словам артиста, важными сценами стали эпизоды из семейной и бытовой жизни революционера, которые раскрывают его внутренний мир.

«Сцены с апрельскими тезисами или на Финляндском вокзале, с одной стороны, технически были сложнее. Но это уже делали в кино все так или иначе. А вот к обратной стороне, к внутреннему миру Владимира Ильича как раз никто не прикасался. Ну как это — Ленин в кальсонах, Ленин плачет на груди Надежды Константиновны? О чем речь? Какой это вождь? В те годы, когда Ленина играл Щукин, невозможно было позволить показать Ленина в другом свете, только всегда на сильной позиции, ведь он вождь. Сейчас, спустя годы, мы имеем возможность заглянуть чуть глубже», — поделился артист.

Ранее Кончаловский признался, что его потрясла работа Ткачука над образом Ленина.

