Евгений Ткачук предстал в образе Ленина: «Просто обалдел»

Режиссер Андрей Кончаловский признался, что его потрясла работа Евгения Ткачука над образом Владимира Ленина. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе платформы START.

Ткачук сыграл Ленина в 16-серийном киноромане «Хроники русской революции». Кончаловский рассказал, что поиски на эту роль проходили долго. Режиссер уверен, что «лысины и бородки» недостаточно для передачи достоверного образа.

«Уже не помню, как возник Ткачук, по-моему, мы сказали: «Приезжайте, хотим сделать грим». И Женя приехал, сделали грим, и я просто обалдел. Он феноменально, особенно в три четверти и в профиль, физически был похож на Ленина. И это было очень-очень важно, потому что я-то знаю, как он выглядел. Конечно, приходилось делать какие-то компромиссы с точки зрения физического. Но это может восполняться характером, поведением, шириной шагов», — поделился режиссер.

По словам Ткачука, перед ним была поставлена задача сделать «из плакатного героя человека». Добиться того, чтобы живая речь в быту его персонажа не звучала как «с трибуны».

Проект «Хроники русской революции» выйдет в октябре в подписке START и в эфире телеканала «Россия».

Ранее Литва лишила поэта высшей награды за попытку поддержать культуру России.