Евгений Ткачук предстал в образе Ленина: «Просто обалдел»

Режиссер Кончаловский признался, что его потрясла работа Ткачука над образом Ленина
Анастасия Ляшенко

Режиссер Андрей Кончаловский признался, что его потрясла работа Евгения Ткачука над образом Владимира Ленина. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе платформы START.

Ткачук сыграл Ленина в 16-серийном киноромане «Хроники русской революции». Кончаловский рассказал, что поиски на эту роль проходили долго. Режиссер уверен, что «лысины и бородки» недостаточно для передачи достоверного образа.

«Уже не помню, как возник Ткачук, по-моему, мы сказали: «Приезжайте, хотим сделать грим». И Женя приехал, сделали грим, и я просто обалдел. Он феноменально, особенно в три четверти и в профиль, физически был похож на Ленина. И это было очень-очень важно, потому что я-то знаю, как он выглядел. Конечно, приходилось делать какие-то компромиссы с точки зрения физического. Но это может восполняться характером, поведением, шириной шагов», — поделился режиссер.

По словам Ткачука, перед ним была поставлена задача сделать «из плакатного героя человека». Добиться того, чтобы живая речь в быту его персонажа не звучала как «с трибуны».

Проект «Хроники русской революции» выйдет в октябре в подписке START и в эфире телеканала «Россия».

