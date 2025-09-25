На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Варнава ответила хейтерам: «Никто не обязан вам нравиться»

Актриса Екатерина Варнава призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях
Global Look Press

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава посвятила хейтерам пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на фоне критики за чрезмерную худобу и поддержку Владимира Зеленского.

Телеведущая призвала подписчиков быть добрее и терпимее в социальных сетях, подчеркнув, что каждый человек имеет право на свои предпочтения и не обязан нравиться всем.

«Вам не обязан никто нравиться или не нравиться в соцсетях… да и в жизни тоже. Это ваши личные предпочтения. Всегда есть возможность не подписываться, всегда есть возможность отписаться, всегда есть возможность пролистать вместо того, чтобы выливать агрессию на человека, на других», — написала она.

Варнава посетовала интернет-пользователям всегда выбирать «лучшую добрую версию себя», особенно в нынешнее время. При этом актриса подчеркнула, что каждый вправе вести себя так, как считает нужным, главное — быть довольным собой.

24 сентября Life cо ссылкой на SHOT сообщал, что «врачи бьют тревогу» нездорового тренда на худобу среди звезд – в том числе, который якобы пропагандирует Екатерина Варнава.

Накануне также сообщалось, что Екатерина Варнава назвала Владимира Зеленского прекрасным человеком и вспомнила об их совместной работе.

Ранее мачеха дочери Волочковой прокомментировала блокировку балерины.

