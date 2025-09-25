На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мачеха дочери Волочковой прокомментировала блокировку балерины

Мачеха дочери Волочковой заявила, что не в курсе отношений падчерицы и балерины
true
true
true
close
Предоставлено Анастасией Волочковой

Мачеха дочери Анастасии Волочковой, телеведущая Елена Николаева, призналась в беседе с порталом «Страсти», что не знает, Ариадна заблокировала балерину в соцсетях.

Николаева объяснила, что в их семье не обсуждался этот вопрос. Она добавила, что продолжает общение с Ариадной.

«Я не знаю ничего о ее отношениях с матерью. Кто-то что-то говорит, наверное, это так», — рассказала телеведущая.

9 сентября Волочкова рассказала в беседе с ОСН, что поругалась с матерью из-за квартирного вопроса. Танцовщица заявила, что после инсульта за ее отцом Юрием Волочковым ухаживают посторонние люди, поэтому мать Тамара и дочь Ариадна не имеют права претендовать на его жилье.

Балерина обратила внимание на то, что мать взяла фамилию отца, только когда дочь стала знаменитой. Кроме того, заявила Волочкова, мать якобы продала ее квартиру в Петербурге, которую балерине подарил Сулейман Керимов.

Ариадна родилась в отношениях Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным. Дочь балерины несколько лет назад съехала от матери к отцу и мачехе — Елене Николаевой. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки.

Ранее Волочкова отправилась в рехаб.

