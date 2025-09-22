Екатерина Варнава о Зеленском: «Потрясающий человек»

Телеведущая и актриса Екатерина Варнава в YouTube-подкасте GlumOFF вспомнила о работе с президентом Украины Владимиром Зеленском. Она работала с ним, в том числе, в комедии «8 первых свиданий» 2012 года.

Варнава подчеркнула, что знала Зеленского в «прошлой жизни». Она не общалась с ним после победы на президентских выборах.

«Прекрасно [общались]. Это один из самых профессиональных людей, с которыми я была в кадре. Очень открытый и веселый. Он с большой заботой относился ко всему обслуживающему персоналу. <…> Он очень хороший артист, продюсер и человек. И жена у него прекрасная… Это мы говорим про прошлую жизнь», — заявила Варнава.

Также комикесса предположила, что Зеленский не планировал идти в политику — «но получилось так, как получилось». Она усомнилась, что в России возможен подобный сценарий: когда комик решит баллотироваться на выборах президента. «Никто бы из комиков не пошел бы на такое», — заявила она.

На данный момент актриса Екатерина Варнава проживает на Кипре. Она продала свою квартиру в Москве.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвала себя безродным космополитом.