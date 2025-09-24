На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Заменить башни на купола»: замок Пугачевой предложили передать РПЦ

Депутат Иванов призвал превратить замок Пугачевой в храм и передать РПЦ
true
true
true
close
Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Брянский парламентарий Михаил Иванов — лидер движения «Россия Православная» — выступил с инициативой передать замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь Русской православной церкви. Его слова передает NEWS.ru.

Депутат Иванов подчеркнул, что его идея предполагает полный пересмотр существующего облика замка: демонтаж готических элементов (разрушение башен, удаление скульптур драконов и изменение архитектурного стиля) и установку православных символов — золотых куполов и прочей традиционной церковной символики.

«После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр», — уточнил парламентарий.

До этого депутат Госдумы Светлана Разворотнева выразила удивление тем, что в подмосковном замке Пугачевой до сих пор не отключили электричество на фоне задолженности. У знаменитостей накопилась задолженность в размере более полумиллиона рублей.

«Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки», — возмущалась Разворотнева.

Ранее стал известен многомиллионный гонорар Ивана Урганта за корпоративы в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами