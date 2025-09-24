«Заменить башни на купола»: замок Пугачевой предложили передать РПЦ

Депутат Иванов призвал превратить замок Пугачевой в храм и передать РПЦ

Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Брянский парламентарий Михаил Иванов — лидер движения «Россия Православная» — выступил с инициативой передать замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь Русской православной церкви. Его слова передает NEWS.ru.

Депутат Иванов подчеркнул, что его идея предполагает полный пересмотр существующего облика замка: демонтаж готических элементов (разрушение башен, удаление скульптур драконов и изменение архитектурного стиля) и установку православных символов — золотых куполов и прочей традиционной церковной символики.

«После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр», — уточнил парламентарий.

До этого депутат Госдумы Светлана Разворотнева выразила удивление тем, что в подмосковном замке Пугачевой до сих пор не отключили электричество на фоне задолженности. У знаменитостей накопилась задолженность в размере более полумиллиона рублей.

«Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки», — возмущалась Разворотнева.

Ранее стал известен многомиллионный гонорар Ивана Урганта за корпоративы в РФ.