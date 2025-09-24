Раскрыт многомиллионный гонорар Ивана Урганта за корпоративы в РФ

Телеведущий Иван Ургант, чью вечернюю программу убрали из эфирной сетки Первого канала, зарабатывает в РФ благодаря частным мероприятиям, за ведение которых получает гонорар в размере €65 тыс. (около 6.4 млн рублей. — «Газета.Ru». Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на источник из ивент-агентства Москвы.

Выступление Урганта, отмечает инсайдер, длится примерно 3–4 часа, но артист работает блоками по 20 минут. Между ними происходят перерывы, в которые либо выступают другие артисты, либо выносят блюда.

«Есть программа в тематике «Вечернего Урганта». Она требует подключения группы сценаристов, которые с ним работали в оригинальном проекте. Это потребует дополнительных затрат», — говорит источник.

Требования артиста к организации мероприятия остаются неизменными на протяжении нескольких лет. Ургант просит обеспечить его трансфером до места проведения мероприятия, оборудовать гримерку легкими напитками и закусками. При этом от алкоголя он категорически отказывается.

Также дополнительным источником дохода для Урганта служат зарубежные гастроли — в ноябре у него запланирован тур по Европе с программой «Живой Ургант».

13 сентября Урганта заметили на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии на корпоративе в честь Дня программиста. В ходе корпоратива комик вскользь коснулся темы давления, c которым сталкивается в последние годы.

