В Госдуме об отключении электричества в замке Пугачевой: «Можно полностью обесточить за месяц»

Депутат Разворотнева: удивлена, что в замке Пугачевой не отключили электричество
Global Look Press/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева выразила удивление тем, что в подмосковном замке Пугачевой до сих пор не отключили электричество на фоне задолженности. Слова парламентария передает aif.ru.

Накануне стало известно, что «Мосэнергосбыт» подал иск против юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) о взыскании задолженности за электроэнергию в размере более полумиллиона рублей. Судебное разбирательство по этому иску запланировано на 25 сентября 2025 года.

«Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки», — отметила Разворотнева.

В то же время парламентарий пояснила, что процедура отключения предусматривает поэтапное уведомление владельца. Сначала направляется предупреждение об ограничении подачи электроэнергии за 20 дней, а затем следует второе уведомление о полном отключении за 10 дней. Дом может быть полностью обесточен в течение месяца.

До этого сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина в Грязи приходит в упадок. Соседи звездной пары, покинувшей Россию вместе с детьми после начала специальной военной операции, жалуются на плесень и ржавеющие ворота, предлагая снести здание.

Ранее стало известно, что против Пугачевой подготовили иск в РФ из-за слов о Дудаеве.

