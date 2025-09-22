Звезда «Слова пацана» снимется в экранизации повести Стругацких

Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть богом». Об этом сообщает ТАСС.

Зулькарнаев исполнит роль брата главной героини Тики. Артист отметил, что сериал покажет персонажа в несколько ином воплощении. Герой пройдет путь до присоединения к стороне «серых». По словам актера, история Тика повествует о человеке, который становится заражен и очарован масштабным всеобщим злом.

«Я был на первых сменах в Иране и, конечно, долгое время не мог рассказывать о своем участии. Но для меня это оказалось несложно: параллельно были другие проекты, поэтому внимания на секретности я особенно не акцентировал», — поделился актер.

Сериал «Трудно быть богом» основан на одноименной повести братьев Стругацких. Главную роль исполнил серб Александар Радойичич. В ролях: Никита Кологривый, Сергей Безруков, Федор Бондарчук. Режиссер проекта — Дмитрий Тюрин.

Часть съемочного процесса проходила в Иране, однако из-за обострения политической ситуации там пришлось эвакуировать 90 членов съемочной группы, включая известных режиссеров и продюсеров — Бондарчука, Кологривого и Теймура Джафарова, а также сценариста Андрея Золотарева.

