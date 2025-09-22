На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» снимется в экранизации повести Стругацких

Актер Лев Зулькарнаев сыграет в сериале «Трудно быть богом»
true
true
true
close
Сергей Мисенко

Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть богом». Об этом сообщает ТАСС.

Зулькарнаев исполнит роль брата главной героини Тики. Артист отметил, что сериал покажет персонажа в несколько ином воплощении. Герой пройдет путь до присоединения к стороне «серых». По словам актера, история Тика повествует о человеке, который становится заражен и очарован масштабным всеобщим злом.

«Я был на первых сменах в Иране и, конечно, долгое время не мог рассказывать о своем участии. Но для меня это оказалось несложно: параллельно были другие проекты, поэтому внимания на секретности я особенно не акцентировал», — поделился актер.

Сериал «Трудно быть богом» основан на одноименной повести братьев Стругацких. Главную роль исполнил серб Александар Радойичич. В ролях: Никита Кологривый, Сергей Безруков, Федор Бондарчук. Режиссер проекта — Дмитрий Тюрин.

Часть съемочного процесса проходила в Иране, однако из-за обострения политической ситуации там пришлось эвакуировать 90 членов съемочной группы, включая известных режиссеров и продюсеров — Бондарчука, Кологривого и Теймура Джафарова, а также сценариста Андрея Золотарева.

Ранее Жору Крыжовникова обвинили в поломке камеры за 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами