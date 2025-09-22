На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жору Крыжовникова обвинили в поломке камеры за 5 млн рублей

Mash: на Жору Крыжовникова подали в суд
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В арбитражный суд поступил иск против компании режиссера Жоры Крыжовникова (Андрей Першин – настоящее имя). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной для иска стала сломанная камера, которую «Тумач Продакшн» арендовал для съемок сериала. Стоимость аппарата оценили в 5 миллионов рублей. Во время съемок оборудование залило водой.

Фирма «Рентал 2.39» требует с «Тумач Продакшн» 1,3 миллиона рублей. В них входит 688 тысяч рублей за ремонт, 192к рублей «упущенной выгоды» и компенсацию расходов на суд.

В сентябре Крыжовников оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в «нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии в «попытках легализации оккупации» Крыма. Также режиссеру приписывают незаконную коммерческую деятельность в Крыму.

Создатели базы напомнили, что Першин участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму в 2021 году.

Ранее стало известно, что Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 млн рублей в России.

