DJ Smash предположил следующий музыкальный тренд в России

Музыкант DJ Smash (Андрей Ширман – настоящее имя) в беседе с ТАСС предположил, что следующим российским музыкальным трендом может стать диско.

«Сейчас в разных странах национальная культура выходит в тренды: в США это кантри, в Бразилии — мумбатон, в Африке — афрохаус. В России в моду вошел фолк, а следующим шагом может стать диско», — отметил исполнитель.

По словам Ширмана, в последнее время диско и электронная музыка развиваются из-за различных фестивалей и форумов в России. Артист назвал классным явлением, что эти жанры актуальны и интересны слушателям.

В мае охрана вытолкала стримера и певца Lida (Николай Ромадов) из-за конфликта с DJ Smash. Lida вел трансляцию из ресторана, где заметил диджея и продюсера DJ Smash. Lida попросил сделать фото, но получил отказ, затем он предложил написать совместный трек.

Охрана заметила камеру, Lida вытолкнули из-за стола, и сразу после этого трансляция прервалась. После на канале было опубликовано видео из машины скорой помощи — можно заключить, что Lida разбили нос, однако кто именно это сделал, неизвестно.

Ранее Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей.