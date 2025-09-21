На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

DJ Smash предположил следующий музыкальный тренд в России

Певец DJ Smash: диско может стать следующим музыкальным трендом в России
true
true
true
close
djsmash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант DJ Smash (Андрей Ширман – настоящее имя) в беседе с ТАСС предположил, что следующим российским музыкальным трендом может стать диско.

«Сейчас в разных странах национальная культура выходит в тренды: в США это кантри, в Бразилии — мумбатон, в Африке — афрохаус. В России в моду вошел фолк, а следующим шагом может стать диско», — отметил исполнитель.

По словам Ширмана, в последнее время диско и электронная музыка развиваются из-за различных фестивалей и форумов в России. Артист назвал классным явлением, что эти жанры актуальны и интересны слушателям.

В мае охрана вытолкала стримера и певца Lida (Николай Ромадов) из-за конфликта с DJ Smash. Lida вел трансляцию из ресторана, где заметил диджея и продюсера DJ Smash. Lida попросил сделать фото, но получил отказ, затем он предложил написать совместный трек.

Охрана заметила камеру, Lida вытолкнули из-за стола, и сразу после этого трансляция прервалась. После на канале было опубликовано видео из машины скорой помощи — можно заключить, что Lida разбили нос, однако кто именно это сделал, неизвестно.

Ранее Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами