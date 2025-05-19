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Музыканту Lida разбили нос после конфликта с DJ Smash

Охрана вытолкала стримера Lida из-за стола DJ Smash в ресторане

Охрана вытолкала стримера Lida (настоящее имя Николай Ромадов) из-за конфликта с DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман). Видео конфликта опубливано в Telegram-каналe Lida.

Стример и исполнитель Lida вел трансляцию из ресторана, где заметил диджея и продюсера DJ Smash. Lida попросил сделать фото, но получил отказ, затем он предложил написать совместный трек.

Охрана заметила камеру, Lida вытолкнули из-за стола, и сразу после этого трансляция прервалась. После на канале было опубликовано видео из машины скорой помощи — можно заключить, что Lida разбили нос, однако кто именно это сделал, неизвестно.

Накануне актер Руслан Алдонин рассказал, что его состояние все еще оставляет желать лучшего после избиения.

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Ранее сообщалось, что блогерша Лерчек ходит колесом под домашним арестом.

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