Музыканту Lida разбили нос после конфликта с DJ Smash

Охрана вытолкала стримера Lida (настоящее имя Николай Ромадов) из-за конфликта с DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман). Видео конфликта опубливано в Telegram-каналe Lida.

Стример и исполнитель Lida вел трансляцию из ресторана, где заметил диджея и продюсера DJ Smash. Lida попросил сделать фото, но получил отказ, затем он предложил написать совместный трек.

Охрана заметила камеру, Lida вытолкнули из-за стола, и сразу после этого трансляция прервалась. После на канале было опубликовано видео из машины скорой помощи — можно заключить, что Lida разбили нос, однако кто именно это сделал, неизвестно.

Накануне актер Руслан Алдонин рассказал, что его состояние все еще оставляет желать лучшего после избиения.

По словам Алдонина, сегодня ему снова стало плохо. Артисту пришлось вызывать скорую помощь. Актер рассказал, что он отказался от ближайших съемок. Его внешний вид и самочувствие не позволяют ему участвовать в съемках кино и рекламы.

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