Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей

Певец Ваня Дмитриенко увеличил гонорар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечает издание, Дмитриенко повысил ценник на корпоративы с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. В райдер артиста входит микроавтобус Mercedes, а также три вида комплексных обедов для всех членов его команды.

Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».

В сентябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что народный артист России Евгений Петросян просит за выступление на корпоративах до восьми миллионов рублей.

По данным издания «Абзац», Петросян выдвигает организаторам ряд обязательных требований в райдере: он просит заранее согласовать с ним личность заказчика и место проведения корпоратива. Он требует обеспечить его молчаливым водителем и запрещает проводить с ним интервью как до, так и после выступления.

В гримерку Петросян просит: черный чай, негазированную воду и фрукты, исключая виноград, который он принципиально не употребляет.

