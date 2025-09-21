На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей

Shot: певец Ваня Дмитриенко повысил гонорар до 5 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко увеличил гонорар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечает издание, Дмитриенко повысил ценник на корпоративы с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. В райдер артиста входит микроавтобус Mercedes, а также три вида комплексных обедов для всех членов его команды.

Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».

В сентябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что народный артист России Евгений Петросян просит за выступление на корпоративах до восьми миллионов рублей.

По данным издания «Абзац», Петросян выдвигает организаторам ряд обязательных требований в райдере: он просит заранее согласовать с ним личность заказчика и место проведения корпоратива. Он требует обеспечить его молчаливым водителем и запрещает проводить с ним интервью как до, так и после выступления.

В гримерку Петросян просит: черный чай, негазированную воду и фрукты, исключая виноград, который он принципиально не употребляет.

Ранее Киркоров предложил включить Пугачеву в школьную программу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами