Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые личности предпринимали серьезные попытки сорвать «Интервидение». Его слова передает РИА Новости.

Лавров объяснил, что кто-то оказывал давление на ряд удачников «Интервидения». По словам главы МИДа, их попытки сорвать мероприятие провалились.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. Позже Дык Фук признался в желании «собственными руками» написать песню на русском и отметил, что для него было бы честью доучить этот язык и сотрудничать с артистами из РФ.

На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

В 2026 году международный конкурс эстрадной песни «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог Shaman.

