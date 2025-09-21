Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог Shaman

Вьетнамский певец Дык Фук заявил, что у него было бы меньше шансов на победу в «Интервидении» с Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя). Его слова передает NEWS.ru.

Дык Фук назвал Дронова сильным конкурсантом. Он похвалил выступление и вокальные данные Shaman.

«Мне очень нравится, как поставлен голос у Shaman. И сама песня тоже прекрасна», — поделился артист.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

Дык Фук также признался в желании «собственными руками» написать песню на русском и отметил, что для него было бы честью доучить этот язык и сотрудничать с артистами из РФ.

