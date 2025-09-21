На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог Shaman

Победитель «Интервидения» Дык Фук назвал Shaman сильным конкурсантом
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вьетнамский певец Дык Фук заявил, что у него было бы меньше шансов на победу в «Интервидении» с Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя). Его слова передает NEWS.ru.

Дык Фук назвал Дронова сильным конкурсантом. Он похвалил выступление и вокальные данные Shaman.

«Мне очень нравится, как поставлен голос у Shaman. И сама песня тоже прекрасна», — поделился артист.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

Дык Фук также признался в желании «собственными руками» написать песню на русском и отметил, что для него было бы честью доучить этот язык и сотрудничать с артистами из РФ.

Ранее победитель «Интервидения» раскрыл, что сделает с выигрышем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами