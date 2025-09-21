На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победитель «Интервидения» раскрыл, что сделает с выигрышем

Победитель «Интервидения» Дык Фук направит часть выигрыша на благотворительность
Победивший на «Интервидении-2025» вьетнамский певец Дык Фук рассказал в эфире шоу «Пусть говорят», как потратит выигранные 30 млн руб.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — сказал исполнитель.

Певец признался в желании «собственными руками» написать песню на русском и отметил, что для него было бы честью доучить этот язык и сотрудничать с артистами из РФ.

В этом году финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке Huwa Dha Anta ( «Это именно ты»). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше. «Интервидение — 2025» стало первым за последние 15 лет под этой вывеской и 10-м за всю историю фестиваля.

Ранее в финале «Интервидения» прозвучал «Миллион голосов».

