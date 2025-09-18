Певица Любовь Успенская призналась в школьных «грешках» на недавней Премии «Люди года 2025». Ее цитирует «Пятый канал».

Корреспонденты спросили артистку, прогуливала ли она уроки в школе.

«Я только это и делала! Замечала, что те, кто прогуливал, стали успешными», — отметила она.

В сентябре 2024-го продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Успенская зарабатывает до 5 миллионов рублей за частные мероприятия. По словам шоумена, цена за выступление может варьироваться от 4 до 5 миллионов рублей. Артистка также просит на 500-700 тысяч рублей выше, если мероприятие проходит не в Москве. Продюсер уточнил, что Успенскую очень любят люди из разных структур.

Недавно Успенская также отказалась комментировать» разрыв ее дочери Татьяны Плаксиной с женихом.

«Кого я выгнала из дома? Кого я выгнала из дома? Хватит уже колебать эту тему. Не хочу говорить», — возмущенно ответила Успенская поинтересовавшемуся у нее об этом корреспонденту.

Ранее Максим Фадеев сделал предсказание о победителе «Интервидения».