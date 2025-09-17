«Кого я выгнала?»: Успенская грубо осадила журналиста после вопроса о дочери

Певицу Успенскую обвинили в грубости из-за отказа отвечать на вопрос о дочери

Певица Любовь Успенская «грубо отказалась комментировать» разрыв ее дочери Татьяны Плаксиной с женихом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Кого я выгнала из дома? Кого я выгнала из дома? Хватит уже колебать эту тему. Не хочу говорить», — возмущенно ответила Успенская корреспонденту.

4 сентября певица рассказывала, что стала инициатором разрыва отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с женихом-бизнесменом Никитой Плотниковым. Она подчеркивала, что посчитала мужчину недостойным Плаксиной.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — делилась артистка.

В апреле 2025 года Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

В конце августа Татьяна Плаксина в беседе с «Газетой.Ru» рассказывала, что новый бойфренд Никита уже успел ее со своей матерью. Также она отмечала, что жених поддерживает хорошие отношения с ее родительницей — Любовью Успенской.

