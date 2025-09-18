На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Максим Фадеев сделал предсказание о победителе «Интервидения»

Продюсер Фадеев об «Интервидении»: будет так, как распорядится Всевышний
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Композитор и продюсер Максим Фадеев сделал предсказание о победителе международного песенного конкурса «Интервидение». О конкурсе он поговорил с ТАСС.

Фадеев, создавший песню «Прямо по сердцу» для представляющего Россию на «Интервидении» певца, назвал среди возможных победителей Китай, Казахстан, Киргизию и РФ.

«Можно сколько угодно делать ставки, но будет так, как распорядится Всевышний. Победит тот, кто будет более честен и искренен», — подчеркнул.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Накануне стало известно, что Александр Маршал споет хит Басты на «Интервидении».

Ранее сообщалось, что 19-летний Ваня Дмитриенко зарабатывает почти 60 млн рублей.

