Литва лишила поэта высшей награды за попытку поддержать культуру России

Глава Литвы Науседа лишил поэта Кобрина награды, обвинив в финансировании Кремля
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил поэта Юрия Кобрина Рыцарского креста — одной из пяти степеней ордена «За заслуги перед Литвой», который вручается как гражданам страны, так и иностранцам. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Причиной решения главы литовского государства стало обращение Кобрина в российский Фонд защиты соотечественников, проживающих за рубежом. В 2023 году поэт обратился в фонд с просьбой о выделении средств на популяризацию русской литературы в странах Балтии.

Власти Литвы расценили действия Кобрина как неприемлемые, обвинив литератора в «финансировании Кремля». Согласно указу Науседы, Кобрин обязан вернуть награду.

Весной 2025 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее в Госдуме оценили идею Киркорова изучать песни Пугачевой в школах.

