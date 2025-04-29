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Орбакайте запретили въезд в Латвию

LSM: служба госбезопасности Латвии запретила въезд в республику Орбакайте
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Об этом сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.

В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

В LSM отмечают, что летом у артистов были запланированы концерты в этой стране.

В начале апреля премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте, у которой есть и российское, и литовское гражданство, высказать позицию по СВО перед выступлением на местной сцене. Ранее певица анонсировала новый гастрольный тур, в числе городов, где пройдут концерты, есть Вильнюс и Юрмала. В минкульте Литвы напомнили организаторам выступления, что те несут ответственность «за возможные отрицательные последствия».

Орбакайте родилась в Москве, но часть детства провела в Литве. Ее отец – артист эстрадно-циркового жанра Миколас Орбакас, родившийся в литовском городе Шяуляй. В настоящее время он проживает в РФ.

В феврале 2002 года Орбакайте, как внучка граждан Литвы, получила литовское гражданство, паспорт ей вручил лично консул Антанас Муралис.

Ранее стало известно о падении гонораров Орбакайте.

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