В Госдуме оценили идею Киркорова изучать песни Пугачевой в школах

Депутат Шолохов не удивился идее Киркорова об изучении песен Пугачевой в школах
Депутат Госдумы Александр Шолохов не удивился инициативе народного артиста России Филиппа Киркорова о внедрении творчества певицы Аллы Пугачевой в школьную программу. Об этом парламентарий рассказал изданию NEWS.ru.

По его словам, зачастую таким образом продвигают труды менее известных авторов — как в музыке, так и в области литературы.

«Называются несколько фамилий, несколько имен безусловных, а к ним пристегивается кто-нибудь по принципу: «Ну как не порадеть родному человечку». В данном случае буквально», — процитировал Шолохов лирическую комедию Александра Грибоедова «Горе от ума».

Накануне Киркоров заявил, что включил бы песни Пугачевой в школьную программу, «потому что это высокое искусство». По мнению артиста, школьникам стоит также изучать композиции Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева.

Ранее Пугачева рассказала, почему вышла замуж за Киркорова.

