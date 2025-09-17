На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин назвал цель скандального интервью Пугачевой

Продюсер Пригожин: Пугачева дала скандальное интервью ради пиара
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» прокомментировал недавнее скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Он допустил, что все это было сделано ради пиара.

«Все, что она делала, всегда было ради своего интереса, мы не можем за это осуждать. Она такая, какая есть. Но любое интервью делается с какой-либо целью. Чего она хотела добиться здесь, непонятно. Думаю, здесь все продумано», — считает Пригожин.

По его прогнозам, после выпущенного интервью увеличится кликабельность по фамилии артистки.

Интервью с Пугачевой Гордеева выпустила 10 сентября. В ходе беседы певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки.

Ранее в Госдуме ответили, можно ли лишить Пугачеву звания народной артистки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами