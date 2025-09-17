Пригожин назвал цель скандального интервью Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» прокомментировал недавнее скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Он допустил, что все это было сделано ради пиара.

«Все, что она делала, всегда было ради своего интереса, мы не можем за это осуждать. Она такая, какая есть. Но любое интервью делается с какой-либо целью. Чего она хотела добиться здесь, непонятно. Думаю, здесь все продумано», — считает Пригожин.

По его прогнозам, после выпущенного интервью увеличится кликабельность по фамилии артистки.

Интервью с Пугачевой Гордеева выпустила 10 сентября. В ходе беседы певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки.

