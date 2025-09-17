На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили, можно ли лишить Пугачеву звания народной артистки

Депутат Драпеко: Путин может лишить Пугачеву звания народной артистки
Певицу Аллу Пугачеву могут лишить звания народной артистки СССР только по указу президента России Владимира Путина. Об этом aif.ru заявила советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Лишить звания можно указом президента, должно быть соответствующее обращение в адрес главы государства. Захочет — лишит, не захочет — не лишит», — сказала Драпеко.

Она добавила, что данное звание вряд ли что-то дает певице на данный момент.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов до этого говорил, что лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР станет возможным только при нарушении с ее стороны Уголовного кодекса (УК) РФ. По словам депутата, при таких обстоятельствах по решению суда россиянин может быть лишен наград Советского союза.

Шолохов подчеркнул, что поддерживает идею сбора подписей за лишение Пугачевой ее звания. Он отметил, что 76-летняя певица более не является гражданкой Российской Федерации с морально-нравственной точки зрения.

Ранее Долин объяснил, почему проигнорировал интервью Пугачевой.

