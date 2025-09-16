Путина попросили лишить Пугачеву звания народной артистки

В России обратились к Путину с просьбой лишить Пугачеву звания народной артистки

Общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Об этом сообщил «Абзацу» глава ФПБК Виталий Бородин.

В документе говорится, что причиной подобной инициативы стало «порочащее и дискредитирующее такое высокое звание» поведение Аллы Пугачевой. Слова и действия певицы в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), считают активисты, вызывают вопросы как с точки зрения государственной безопасности, так и нравственно-гражданской ответственности обладателя статуса народной артистки.

«В интервью Пугачева с явным уважением высказалась о Джохаре Дудаеве — лице, официально признанном организатором террористической деятельности на территории РФ. <…> Также Алла Борисовна позволила себе публичную деструктивную критику органов государственной власти», — уточняется в петиции.

В ФПБК не исключили, что слова Пугачевой о Дудаеве могут противоречить статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Также артистку уличили в дискредитации органов власти, вооруженных сил и внешней политики РФ.

10 августа журналистка Катерина Гордеева выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого певица назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком.

