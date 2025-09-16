На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал Shaman центром нападения

Лавров нашел особый символизм в результатах жеребьевки «Интервидения»
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров нашел особый символизм в результатах жеребьевки международного музыкального конкурса Интервидение. Его цитирует РИА Новости.

Он указал на то, что начинает шоу Куба, а завершит Индия, что, на взгляд дипломата, показывает всемирный охват «Интервидения». Представителя России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) он сравнил с центральным нападающим в футболе.

«Shaman, под номером девять, получается, центр нападения. Они сами исполнят песни на своих национальных языках, это была специальная предварительность, и вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения и дружбы», — поделился размышлениями Лавров.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

Также во время пресс-конференции Лавров ответил на вопрос о «недружественных странах» на «Интервидении».

Ранее группа «Любэ» повысила стоимость выступлений на миллион за полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами