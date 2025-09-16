Лавров назвал Shaman центром нападения

Глава МИД России Сергей Лавров нашел особый символизм в результатах жеребьевки международного музыкального конкурса Интервидение. Его цитирует РИА Новости.

Он указал на то, что начинает шоу Куба, а завершит Индия, что, на взгляд дипломата, показывает всемирный охват «Интервидения». Представителя России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) он сравнил с центральным нападающим в футболе.

«Shaman, под номером девять, получается, центр нападения. Они сами исполнят песни на своих национальных языках, это была специальная предварительность, и вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения и дружбы», — поделился размышлениями Лавров.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

Также во время пресс-конференции Лавров ответил на вопрос о «недружественных странах» на «Интервидении».

