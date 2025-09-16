Лавров ответил на вопрос о недружественных странах на «Интервидении»

Лавров о США на «Интервидении»: Россия отходит от термина «недружественные страны»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на посвященной подготовке к «Интервидению» пресс-конференции ответил на вопрос об участии недружественных России стран в конкурсе. Его цитирует ТАСС.

Журналисты отметили, что на конкурсе выступят представители США и Европы, и попросили министра уточнить, какие условия должны выполнить исполнители из «недружественных стран», чтобы попасть на «Интервидение».

«Мы постепенно отходим от термина «недружественные страны», хотя в законодательстве он остается, но, как президент, выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул — для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации», — объяснил Лавров.

Он добавил, что визы всем участникам и гостям музыкального конкурса «Интервидение», включая журналистов, выдавались в упрощенной и комфортной форме безвозмездно.

Кроме того, уточнил Лавров, с Федеральной таможенной службой был согласован специальный таможенный режим для конкурсантов.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

Ранее были названы имена ведущих «Интервидения».