Абьюзивные отношения и деньги: Нигай объяснила разрыв с Горелым

Блогерша Нигай заявила, что бизнесмен Горелый не смог взять на себя ответственность за нее
Пресс-служба/лобби-бар «Шаляпин»

Блогерша и стилистка Карина Нигай объяснила разрыв с предпринимателем Ильей Горелым. Ее цитирует издание Super.

Нигай и Горелый стали парой летом 2024 года, но недавно объявили о расставании.

«Это все-таки накопительный эффект: усталость от абьюзивных отношений, кризис среднего возраста у мужчины, который всегда сложно переживается, недопонимание и недомолвки, где-то непроговоренные моменты, накапливавшиеся как снежный ком», — рассказывает блогерша.

Не последнюю роль в расставании сыграли деньги — по словам Нигай, после наступления кризиса в блогерской и бизнес-среде доходы обоих сильно упали, и мужчина не взял на себя ответственность за ее финансовую безопасность.

«Мужчина мне эту безопасность не давал никогда и сказал, что не даст», — пожаловалась звезда.

Кроме того, партнер, со слов Нигай, сначала планировал завести общих детей, а после жениться, что не устраивало ее.

В начале сентября Орландо Блум впервые высказался о разрыве с Кэти Перри.

Ранее Карина Нигай вспомнила, как ее выгнали из хора.

