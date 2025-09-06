Орландо Блум впервые высказался о разрыве с Кэти Перри: «Ничего, кроме любви»

Актер Блум о разводе Перри: у нас растет самая красивая дочь

Британский актер Орландо Блум впервые высказался о разрыве со своей партнершей певицей Кэти Перри. Его цитирует Today.

«Я в порядке, чувак. Я так благодарен. У нас растет самая красивая дочь», — сказал Блум.

Он добавил, что чувствует благодарность за все на фоне того, как выложился на съемках фильма «Вес победы», где ему пришлось сильно похудеть.

\«У нас все будет замечательно. Ничего, кроме любви», — заключил он.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер должен был дебютировать в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.

Кэти Перри состояла в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.

Орландо Блум также воспитывает сына Флинна, которого ему родила бывший «ангел» Victoria's Secret и бизнесвумен Миранда Керр.

Накануне Керр раскрыла подробности его расставания с певицей Кэти Перри. По словам модели, актер и певица расстались по обоюдному согласию. Манекенщица добавила, что недавно знаменитости вместе отпраздновали день рождения своей дочери Дейзи.

