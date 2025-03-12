Решившая стать певицей Карина Нигай вспомнила, как ее выгнали из хора

Блогерша и стилистка Карина Нигай стала певицей. Об этом она сообщила в беседе с Hello!.

Нигай призналась, что всегда мечтала петь. Блогерша вспомнила, что когда-то ее выгнали из хора. Девушке заявили, что пение – это не ее.

«Наверное, у всех бывают детские травмы, которые со временем преодолеваются. Мне кажется, что переход к вокалу стал для меня логичным шагом: в моде и блогинге я уже добилась многого, а теперь хочу развиваться дальше в медиапространстве, потому что это на 100% мое», — поделилась блогерша.

Нигай отметила, что у нее нет завышенных ожиданий по поводу своей новой карьеры. По словам блогерши, она понимает, что для успеха требуется много времени. Стилистка хочет стать полноценной артисткой в будущем. Она рассказала, что сейчас развивает свой вокал на занятиях.

В июне 2024 года Карина Нигай призналась, что каждый месяц тратит около 6-7 млн рублей на комфортную жизнь. Всю сумму она тратит не только на себя, но и на своего сына, а также всегда помогает своей семье, родителям и регулярно оплачивает дорогостоящие путешествия.

Ранее Карина Нигай назвала Лерчек похотливой белкой.