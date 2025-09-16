«Путин и Пугачева»: Татьяна Буланова раскрыла, кого считает звездами в РФ

Певица Татьяна Буланова призналась в YouTube-интервью Ксении Собчак, что не может называть себя звездой, поскольку не обладает той степенью мировой популярности, как Дженнифер Лопес.

«Вот Дженнифер Лопес — мировая звезда, да! А я в таком узком кругу нашей страны и, может быть, среди выходцев из Советского Союза. Как-то о себе говорить звезда… Не знаю… Я могу сыронизировать на эту тему фразой: «Звезда пришла» — но только в качестве стеба. Я ремесленник, это точно могу сказать», — заявила артистка.

Буланова также назвала список российских публичных личностей, которых считает настоящими звездами.

«[В России — это] Алла Пугачева, безусловно. Я была еще маленькой, слушая ее песни. Я очень любила ее. До 1985 года она была для меня эталоном. <…> Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих, Владимир Путин – [тоже безусловные звезды]», — отметила она.

Недавно Буланова раскрывала, что никогда не была близка к Пугачевой и не считает себя ее заменой. Она также предположила, что место Примадонны на российской сцене заняла Надежда Кадышева.

