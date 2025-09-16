На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Путин и Пугачева»: Татьяна Буланова раскрыла, кого считает звездами в РФ

Певица Татьяна Буланова назвала Путина и Пугачеву безусловными звездами в РФ
close
РИА «Новоти»

Певица Татьяна Буланова призналась в YouTube-интервью Ксении Собчак, что не может называть себя звездой, поскольку не обладает той степенью мировой популярности, как Дженнифер Лопес.

«Вот Дженнифер Лопес — мировая звезда, да! А я в таком узком кругу нашей страны и, может быть, среди выходцев из Советского Союза. Как-то о себе говорить звезда… Не знаю… Я могу сыронизировать на эту тему фразой: «Звезда пришла» — но только в качестве стеба. Я ремесленник, это точно могу сказать», — заявила артистка.

Буланова также назвала список российских публичных личностей, которых считает настоящими звездами.

«[В России — это] Алла Пугачева, безусловно. Я была еще маленькой, слушая ее песни. Я очень любила ее. До 1985 года она была для меня эталоном. <…> Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих, Владимир Путин – [тоже безусловные звезды]», — отметила она.

Недавно Буланова раскрывала, что никогда не была близка к Пугачевой и не считает себя ее заменой. Она также предположила, что место Примадонны на российской сцене заняла Надежда Кадышева.

Ранее Лавров ответил на вопрос о недружественных странах на «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами