Буланова рассказала, кто заменил Пугачеву на российской сцене

Певица Буланова заявила, что Пугачеву заменила не она, а Кадышева

Певица Татьяна Буланова рассказала, кто, на ее взгляд, заменил народную артистку СССР Аллу Пугачеву на российской сцене. Буланову цитирует «СтарХит».

Пугачева упомянула певицу в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и отметила, что Буланова якобы советовалась с ней. Артистка, в свою очередь, заявила, что никогда не была близка к Пугачевой и не считает себя ее заменой.

«Ну что вы, это место заняла Надежда Кадышева! Я не скромничаю, у меня свое место», — подчеркнула она.

Кроме того, продолжила Буланова, в России в целом много прекрасных и ярких артистов.

В первом после отъезда большом интервью Пугачева откровенно рассказала о жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Накануне Буланова опровергла сообщения о том, что уволила своего танцора Дмитрия Берегуля, который стал знаменитым благодаря завирусившемся в соцсетях видео со своим слишком простым танцем.

Ранее Лолита Милявская назвала Пугачеву величайшим русским достоянием.