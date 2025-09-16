На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Расторгуев снова оскорбил журналиста: «Малолетний дебил»

Музыкант Расторгуев заявил, что оскорбил журналиста из-за намека на воровство
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил, что его эмоциональная реакция вокруг вопроса представителя СМИ была связана с тем, что журналист намекнул на возможные финансовые махинации со стороны его директора. Слова артиста передает «СтарХит».

Накануне в сети завирусилось видео, как солист «Любэ» на вопрос представителя прессы о гонорарах на выступлениях ответил: «Не ваше собачье дело!»

В последующем объяснении Расторгуев возмутился, что в СМИ начали обсуждать его резкий ответ, а не неприличный вопрос журналиста. Он назвал реакцию общественности «подленькой».

«Этот ублюдок, не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. Он — настоящий провокатор. У меня язык еле поворачивается называть его журналистом. Он практически обвинил моего директора в воровстве», — отметил артист.

Расторгуев подчеркнул, что работает со своим директором уже 40 лет и считает подобные обвинения недопустимыми. Певец признался, что у него было желание физически ответить журналисту, хотя он сдержал свой порыв:

«Зачем мне марать руки об такого человека,малолетнего дебила? Я просто ответил так, как посчитал нужным».

Ранее сообщалось, что поддерживающий ВСУ сын Ротару платит налоги в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами