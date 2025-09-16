Расторгуев снова оскорбил журналиста: «Малолетний дебил»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил, что его эмоциональная реакция вокруг вопроса представителя СМИ была связана с тем, что журналист намекнул на возможные финансовые махинации со стороны его директора. Слова артиста передает «СтарХит».

Накануне в сети завирусилось видео, как солист «Любэ» на вопрос представителя прессы о гонорарах на выступлениях ответил: «Не ваше собачье дело!»

В последующем объяснении Расторгуев возмутился, что в СМИ начали обсуждать его резкий ответ, а не неприличный вопрос журналиста. Он назвал реакцию общественности «подленькой».

«Этот ублюдок, не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. Он — настоящий провокатор. У меня язык еле поворачивается называть его журналистом. Он практически обвинил моего директора в воровстве», — отметил артист.

Расторгуев подчеркнул, что работает со своим директором уже 40 лет и считает подобные обвинения недопустимыми. Певец признался, что у него было желание физически ответить журналисту, хотя он сдержал свой порыв:

«Зачем мне марать руки об такого человека,малолетнего дебила? Я просто ответил так, как посчитал нужным».

