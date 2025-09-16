«Ленком» об идее работы ветеранов СВО в театре: «Чудно и правильно!»

В «Ленкоме» поддержали идею отправлять ветеранов СВО на работу в театр

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер заявил о готовности оказать поддержку ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил изданию Daily Storm.

Таким образом Варшавер прокомментировал слова главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, которая рассказала о разработке ведомством ряда направлений для поддержки участников СВО. Чиновница уточняла, что проект нацелен, среди прочего, на трудоустройство ветеранов в подведомственные министерству музеи и театры.

«На уровне размышления [идея Минкультуры РФ] — чудно, замечательно, правильно!» — высказался Варшавер.

При этом президент «Ленкома» призвал дождаться окончательного решения Минкультуры РФ.

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что министерство науки и высшего образования России планирует начиная с нового учебного года проводить регулярные встречи с участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей для контроля за функционированием механизмов поддержки в сфере образования.

