«Запад стал тащить всякие извращения»: Зюганов предсказал судьбу «Интервидения»

Лидер КПРФ: конкурс «Интервидение» станет популярнее извращенного «Евровидения»
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов увидел извращенность в современном состоянии международного музыкального конкурса «Евровидение», который, как признался политик, он с удовольствием смотрел раньше. Его слова передает ТАСС.

«[Раньше] это было ярко и интересно. Но когда Запад стал тащить всякие извращения на телевидение, мне это не только не понравилось, мне и не захотелось больше на это смотреть», — заявил глава КПРФ.

Зюганов также выразил уверенность в успехе нового международного конкурса «Интервидение». По его мнению, российский проект имеет все шансы превзойти популярность своего западного аналога.

«Я абсолютно уверен: все, что мы будем делать, будет абсолютно популярным. Я Европу хорошо знаю, был там везде, но меня поражает, что там случилась какая-то эпидемия, вырождение, причем почти во всем», — выразил мнение он.

По словам Зюганова, он внимательно следит за творчеством российского участника конкурса «Интервидение» — певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Особенно ему импонирует песня «Встанем», под которую он с удовольствием подпевает.

Ранее СМИ раскрыли, что Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) закрыли въезд в некоторые страны из-за критики России.

