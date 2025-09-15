На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дима Масленников погасил многомиллионный долг перед налоговой

Блогер Дима Масленников выплатил более 2 млн рублей налоговой
Пресс-служба СТС

Блогер и телеведущий Дима Масленников погасил всю задолженность перед Федеральной налоговой службой. Это выяснила «Газета.Ru».

Масленников выплатил налоговой долг суммой 2 миллиона 83 тысячи рублей. На данный момент у телеведущего нет неисполненной обязанности перед государством.

Дима Масленников стал известен благодаря хоррор-видео, которые публиковал на YouTube с 2016 года. Сейчас он занимается продюсированием блогерского лейбла LIGA, ведет телевизионные шоу на развлекательных каналах и продолжает снимать ролики в разных странах.

В апреле 2025 года телеведущий похвастался, что приобрел кабриолет Porsche 911. Он признавался, что мечтал иметь машину с панорамной крышей. По разным данным, такой автомобиль мог обойтись YouTube-блогеру в сумму от 10 до 20 млн рублей.

14 сентября Telegram-канал Baza сообщал, что блогер Влад А4 (он же — Влад Бумага) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС). По данным издания, у Бумаги есть долг в более 2 млн рублей. При игнорировании долга на знаменитость могут обратить внимание судебные приставы. Блогеру также может грозить блокировка счетов.

Ранее адвокат оценил шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 млрд руб. за восхваление Дудаева.

