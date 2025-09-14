У Влада Бумаги нашли долг на 2 млн рублей перед ФНС

Блогер Влад А4 (он же — Влад Бумага) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, у Бумаги есть долг в более 2 млн рублей. При игнорировании долга на знаменитость могут обратить внимание судебные приставы. Блогеру также может грозить блокировка счетов.

9 февраля 2024 года Telegram-канал Shot сообщил, что Влада Бумагу якобы разыскивают российские приставы. По данным издания, у блогера есть неоплаченные штрафы и долг перед налоговой в 278 тысяч рублей. Директор Влада А4 Александра Баженова опровергла наличие налоговых задолженностей у блогера.

В мае 2025 года Влада А4 внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за вопроса президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

С вопросом к Путину блогер обратился на прямой линии в декабре. В ответ ему президент отметил, что замедление связано скорее с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Глава государства добавил, что YouTube нарушил законы РФ и получил обоснованные претензии от Роскомнадзора.

Ранее Влада А4 и Юлию Годунову заподозрили в расставании.