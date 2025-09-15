На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат оценил шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 млрд руб. за восхваление Дудаева

Адвокат Жорин назвал бесперспективным иск на 1,5 млрд руб. против Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube

Адвокат Сергей Жорин назвал бесперспективным судебный иск на 1,5 млрд руб. против певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводят «Страсти».

Он пояснил, что в соответствии с законодательством РФ нельзя взыскать компенсацию морального вреда, причиненного другим лицам, без их согласия. Адвокат отметил, что иск, скорее всего, не станут рассматривать, а его автор, возможно, хотел привлечь к себе внимание.

«Требование о взыскании 1,5 млрд руб. выглядит и вовсе фантастическим», — резюмировал Жорин.

15 сентября сообщалось, что адвокат и участник боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал в суд на Пугачеву после ее интервью, в котором она положительно высказалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве.

В недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.

Первый президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев был ликвидирован в ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу, примерно в 30 километрах от Грозного.

Согласно общепринятой версии, российские спецслужбы вычислили его местонахождение по сигналу спутникового телефона во время разговора с депутатом Константином Боровым, после чего по позиции Дудаева был нанесен удар бомбардировщика Су-24.

Ранее Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».

