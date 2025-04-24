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Дима Масленников похвастался машиной мечты

Блогер Масленников купил машину Porsche за миллионы рублей
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Пресс-служба Дмитрия Масленникова

Блогер и телеведущий Дима Масленников похвастался покупкой машины мечты — кабриолета Porsche 911. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Исполнил мечту. Всегда хотел машину с очень панорамной крышей. Тачка, которая дарит мне невероятные эмоции каждую секунду! Счастлив. 911», — подписал серию фотографий Масленников.

По разным данным, такой автомобиль мог обойтись YouTube-блогеру в сумму от 10 до 20 млн рублей.

Дима Масленников стал известен благодаря хоррор-видео, которые публиковал на YouTube с 2016 года. Сейчас он занимается продюсированием блогерского лейбла LIGA, ведет телевизионные шоу на развлекательных каналах и продолжает снимать ролики в разных странах.

В начале апреля блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что приобрела автомобиль в эксклюзивном цвете. Боня заказала кроссовер Lamborghini Urus в цвете своего бьюти-бренда «Baby blue». Она не уточнила, во сколько ей обошлась покупка. По данным avtodom.ru, цена таких автомобилей 2024-2025 года выпуска начинается от 43,5 млн рублей.

Ранее Катя Лель раскрыла, с какими мужчинами ходит на свидания после развода.

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