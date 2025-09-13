На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долгожданному сериалу «Бар «Один звонок» с Козловским официально дали зеленый свет

Первая серия «Бара «Один звонок» с Козловским получила прокатное удостоверение
true
true
true
close
KION

Первая серия сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получила прокатное удостоверение. Соответствующий документ появился на сайте Минкультуры РФ.

Согласно документу, показ сериала стартует 25 сентября 2025 года. Как предполагает Telegram-канал «Комендант кинокрепости», премьера проекта может состояться уже 1 октября на платформе KION.

До этого Минкультуры РФ уже выдавало прокатное удостоверение проекту «Бар «Один звонок», но только на эпизоды с 2-го по 7-й. Премьера сериала должна была состояться еще в 2023 году на фестивале «Новый сезон», но проект был исключен из программы.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира.

Режиссером проекта выступил Сергей Филатов. В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов, Павел Ворожцов, Ангелина Пахомова, Денис Самойлов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич, Елена Морозова.

Ранее сообщалось, что съемки «Мистера и миссис Смит» с Эйдельштейном перенесли из-за проблем с актерским составом.

