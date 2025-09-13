Долгожданному сериалу «Бар «Один звонок» с Козловским официально дали зеленый свет

Первая серия сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получила прокатное удостоверение. Соответствующий документ появился на сайте Минкультуры РФ.

Согласно документу, показ сериала стартует 25 сентября 2025 года. Как предполагает Telegram-канал «Комендант кинокрепости», премьера проекта может состояться уже 1 октября на платформе KION.

До этого Минкультуры РФ уже выдавало прокатное удостоверение проекту «Бар «Один звонок», но только на эпизоды с 2-го по 7-й. Премьера сериала должна была состояться еще в 2023 году на фестивале «Новый сезон», но проект был исключен из программы.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира.

Режиссером проекта выступил Сергей Филатов. В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов, Павел Ворожцов, Ангелина Пахомова, Денис Самойлов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич, Елена Морозова.

