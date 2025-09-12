Съемки «Мистера и миссис Смит» с Эйдельштейном перенесли из-за проблем с актерским составом

Deadline: съемки «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном перенесены в США

Съемки второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит», в котором главные роли должны сыграть российский актер Марк Эйдельштейн и звезда «Шершней» Софи Тэтчер, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Как заявили инсайдеры, съемки планировались осенью 2025 года в Лос-Анджелесе, но их перенесли из-за трудностей с актерским составом. По слухам, компании Amazon не удалось заключить контракты с некоторыми артистами. О каких именно актерах идет речь, не сообщается.

По неподтвержденным данным, во второй сезон сериала планировали привлечь Гаэля Гарсиа Берналя, Вагнера Моуру, Лили-Роуз Депп.

Первый сезон шпионско-романтического триллера «Мистер и миссис Смит», который был вдохновлен одноименным фильмом с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вышел в феврале 2024 года. Проект рассказывает о двух шпионах, которые должны изображать супружескую пару. В начале каждой серии герои получают новую миссию от анонимного источника, с которой должны разобраться.

Марк Эйдельштейн принимал участие в фильмах «Анора», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и др. «Анора» удостоилась главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм».

