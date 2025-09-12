Ефремов о сходстве с Николаем II: «Мне это, конечно, льстит»

Актер Ефремов признался, что ему часто указывали на внешнее сходство с Николаем II

Актер Никита Ефремов признался, что знакомые нередко отмечали его сходство с императором Николаем II. Об этом «Газета. Ru» узнала из пресс-релиза, приуроченного к премьере сериала «Хроники русской революции».

«Мне довольно давно стали говорить, что у меня есть какое-то сходство с Николаем II. Это мне, конечно, очень льстит. Только, как сказал Андрей Сергеевич: «Пупочку надо сделать» (нос чуть более вздернутый)»,— признался он.



В 16-серийном проекте Кончаловского Ефремов сыграл старшего сына Александра III. Актер усомнился, что согласился бы играть подобного персонажа, если бы постановщиком проекта выступал другой режиссер. Ему нравится авторский взгляд Кончаловского на трагедию семьи императора.

«Как говорит Андрей Сергеевич: «Николай II как будто знал, что его ждет кончина». И через эту призму очень интересно смотреть на человека», — заявил он.

Премьера сериала «Хроники русской революции» состоится в октябре 2025 года. События сериала охватывают период с 1905 по 1924 год — время, когда Россия пережила несколько революций. Сценарий создан на основе подлинных документов и архивных материалов.



Главную роль — молодого офицера охранного отделения — сыграл актер Юра Борисов. Своего героя Борисов описал так: «Чувствовать ему дается очень сложно. И любить он, наверное, не умеет, и дружить только учится».

В каст также вошли: Юлия Высоцкая (революционерка Ариадна), Евгений Ткачук (Владимир Ленин) и Тимофей Окроев (Иосиф Сталин). Производством занимаются онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

