В Сочи покажут сериал «Отпечатки»

Сериал «Отпечатки» с Акиньшиной и Чеботаревым начнется в сентябре
В Сочи пройдет показ сериала «Отпечатки». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

«Отпечатки» представят в рамках программы фестиваля «Новый сезон». Мероприятие стартует 15 сентября и закончится 20 сентября на курорте «Роза Хутор».

Сериал рассказывает о следовательнице Яне, которая возвращается в родной дом в городе Заречном, чтобы раскрыть жестокое преступление и побороть внутренних демонов. Однако ее радикальные методы и личный интерес ставят под угрозу расследование. Женщине приставили в напарники капитана полиции Дениса.

В основе проекта лежат реальные истории воспитанников детских домов, творчески переработанные авторами сценария.

Сергей Филатов срежиссировал картину. Над ее сценарием работали Никита Кукарцев и Калерия Демина. В ролях: Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарев, Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов, Иван Фоминов.

Филатов заявил, что главной темой детективной драмы станет месть и травмы прошлого.

