Лолита поддержала Пугачеву: «Как была величайшим русским достоянием, так она и остается»

Певица Лолита Милявская назвала Пугачеву величайшим русским достоянием
true
true
true
close
Пресс-служба/Звук

Лолита Милявская встала на защиту Аллы Пугачевой, которую раскритиковал ряд публичных людей в России после интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Ее слова передает издание «Абзац».

Лолита призналась, что не нашла в беседе Примадонны признаков отречения от Родины. Она, наоборот, увидела то, что Пугачева ностальгирует по прожитым в РФ годам.

«Я не нашла в ее интервью никакого разрыва связей с Россией. Я нашла в нем нормальные человеческие воспоминания, переживания. Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет», — заявила певица.

Милявская также отметила то, что Пугачева, несмотря на 76 лет, продолжает хорошо выглядеть и имеет здравый рассудок.

«Дай Бог нам всем в её возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается», — подытожила Лолита.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Ранее Пригожин встал на защиту Родины перед Пугачевой.

