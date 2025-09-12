На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пригожин встал на защиту Родины перед Пугачевой: «Не предавала!»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Родина не предавала Аллу Пугачеву
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что утверждение Пугачевой о том, что ее предала Родина, не соответствует действительности. Его слова передает Daily Storm.

По словам Пригожина, уехав из России, Примадонна сделала выбор в пользу семьи. Ей также не понравилось, что отношение к ней «людей в кабинетах» изменилось.

«Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор. Просто она жила в ситуации, где ее превозносили, где есть она и есть все остальные. А потом этого не стало», — заявил продюсер.

Пригожин уверен, что после начала специальной военной операции Пугачева поняла, что «не состоянии быть той фигурой, которая влияет на процесс». Продюсер предположил, что артистка разделяет народ на тех, кто хорошо или плохо ей служит.

По словам Пригожина, ему еще обидно за Филиппа Киркорова, брак с которым исполнительница назвала фиктивным.

«Но ведь они не просто поженились — они венчались. Это было в Иерусалиме. Тогда у меня вопрос: а чтобы выйти замуж обязательно идти в церковь? Камень в чей огород?» — высказался он.

Пригожин усомнился в честности Пугачевой в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Он напомнил, что святых нет — у всех свои скелеты в шкафу.

«Она сделала все, чтобы ее цитировали. И сказала то, что ей удобно. Не все до конца и не все честно», — отметил продюсер.

Ранее продюсер раскрыл, кто заплатил за интервью Пугачевой.

