В МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью Аллы Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». Она отметила, что беседа Примадонны с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) больше напоминает «базар лицемерия». Слова дипломата передает ТАСС.

«Есть произведение, [название которого] потом стало расхожей фразой, - «Ярмарка тщеславия». А это — базар лицемерия», — высказалась она.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать таковой, несмотря на эмиграцию.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Пара официально зарегистрировала отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет знаменитости обвенчались. Они никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери.

Ранее певица Вика Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».