Иосиф Пригожин и Валерия заплатили $12 тысяч за такси в Турции

Продюсер Пригожин подтвердил, что таксист в Стамбуле снял с его карты $12 тысяч
Telegram-канал «Mash»

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил «Газете.Ru», что во время поездки в Турцию с супругой Валерией пострадал от действий таксиста-мошенника. Тот снял с карты супругов $12 тыс. за поездку, а затем благополучно скрылся. Местная полиция быстро задержала водителя и вернула деньги российским звездам.

«Да, [информация в СМИ] соответствует [действительности]», — сказал Пригожин.

О том, что турецкий таксист обманул Иосифа Пригожина и певицу Валерию на сумму в $12 тыс., сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, супруги поймали машину в Стамбуле — водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее по терминалу. Несколько раз оплата якобы не проходила из-за технических неполадок. В итоге поездка не состоялась, а звездная чета заметила, что таксист списал не $30, а $12 тысяч. Пригожин с супругой обратились в полицию, после чего таксиста оперативно нашли. Его заставили извиниться и вернуть все деньги.

Ранее пенсионер из Тулы отдал мошенникам более 4,5 млн рублей, чтобы продлить договор связи.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
