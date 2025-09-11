Иосиф Пригожин и Валерия заплатили $12 тысяч за такси в Турции

Продюсер Пригожин подтвердил, что таксист в Стамбуле снял с его карты $12 тысяч

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил «Газете.Ru», что во время поездки в Турцию с супругой Валерией пострадал от действий таксиста-мошенника. Тот снял с карты супругов $12 тыс. за поездку, а затем благополучно скрылся. Местная полиция быстро задержала водителя и вернула деньги российским звездам.

«Да, [информация в СМИ] соответствует [действительности]», — сказал Пригожин.

О том, что турецкий таксист обманул Иосифа Пригожина и певицу Валерию на сумму в $12 тыс., сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, супруги поймали машину в Стамбуле — водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее по терминалу. Несколько раз оплата якобы не проходила из-за технических неполадок. В итоге поездка не состоялась, а звездная чета заметила, что таксист списал не $30, а $12 тысяч. Пригожин с супругой обратились в полицию, после чего таксиста оперативно нашли. Его заставили извиниться и вернуть все деньги.

Ранее пенсионер из Тулы отдал мошенникам более 4,5 млн рублей, чтобы продлить договор связи.