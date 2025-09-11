На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионер из Тулы отдал мошенникам более 4,5 млн рублей, чтобы продлить договор связи

Житель Тулы отдал мошенникам сбережения под предлогом продления договора с оператором связи, сообщает УМВД по Тульской области.

Мошенники позвонили 78-летнему мужчине и представились как работники одной из региональных телекоммуникационных компаний. Злоумышленникам удалось убедить пенсионера в том, что срок действия заключенного им договора на оказание услуг связи истекает.

Пожилой мужчина, не желавший терять доступ к этим услугам, стал следовать указаниям собеседников и согласился передать им деньги.

За два этапа, которые проходили в разные дни, пострадавший потерял более 4 млн 580 тыс. рублей. Спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее телефонный мошенник сделал своей жертве свыше 17,6 тысячи звонков.

