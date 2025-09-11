Пенсионер из Тулы отдал мошенникам более 4,5 млн рублей, чтобы продлить договор связи

Житель Тулы отдал мошенникам сбережения под предлогом продления договора с оператором связи, сообщает УМВД по Тульской области.

Мошенники позвонили 78-летнему мужчине и представились как работники одной из региональных телекоммуникационных компаний. Злоумышленникам удалось убедить пенсионера в том, что срок действия заключенного им договора на оказание услуг связи истекает.

Пожилой мужчина, не желавший терять доступ к этим услугам, стал следовать указаниям собеседников и согласился передать им деньги.

За два этапа, которые проходили в разные дни, пострадавший потерял более 4 млн 580 тыс. рублей. Спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

