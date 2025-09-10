На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Близкие Тиммы обвинили Седокову в использовании гипноза для воздействия на него

«Пятый канал»: Седокову обвинили в использовании гипноза для воздействия на Тимму
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Близкие баскетболиста Яниса Тиммы подозревают, что его экс-супруга, певица Анна Седокова могла применять гипноз для воздействия на него. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, юристы провели экспертизу поведения певицы с экс-супругом и доказали, что тот стал жертвой регулярного воздействия на психику.

«Мы консультировались со специалистами и психиатрами Института имени Сербского, и многие из ее высказываний, изречений, особенно в публичном поле, свидетельствуют о том, что она применяла практику НЛП (нейролингвистического программирования)», — сказал адвокат Райтиса Тиммы Маргарита Гаврилова.

Близкие спортсмена подчеркнули, что баскетболист стал неузнаваемым после того, как они начали встречаться.

8 сентября Маргарита Гаврилова рассказала, что в Латвии установили памятник баскетболисту. Постамент расположен на родине матери Тиммы Аусмы в Краславском районе. На плите изображен баскетбольный мяч и крылья. Гаврилова отметила, что все сделано на деньги семьи, без участия бывшей жены спортсмена – певицы Анны Седоковой

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Ранее стали известны подробности о подготовке к допросу Седоковой по делу Тиммы.

